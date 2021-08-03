Депутаты сената Парламента Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова побывали в Шымкенте.

В рамках рабочего визита они ознакомились с реализацией сервисной модели деятельности полиции.

В Казахстане внедряют сервисную модель работы полиции. Это, конечно, не решение всех проблем, но улучшить работу полиции позволит. Сенаторы напомнили полицейским Шымкента о главном принципе новой модели работы стражей порядка: «Полиция – это народ, а народ – это полиция». Реформа местной полицейской службе направлена на создание «Полиции шаговой доступности», а ключевая роль в ней отведена участковым.

«В марте в Сенате обсуждалась модель сервисной полиции. Государственная экспертиза прошла поэтапно с участием всех министерств. Также по вопросу полицейских, от имени сената была дана рекомендация. Премьер-министр поручил, что будет принят закон об увеличении численности полиции, социальные выплаты в случае если сотрудник пострадает, удаление функций, которые негативно влияют на работу полицейских и поднятие статуса участковых», — подчеркнул Нурлан Бекназаров, депутат сената Парламента РК.



Первый пункт сервисной полиции в Шымкенте уже открыт. А интеллектуальные камеры видеонаблюдения на дорогах города «Сергек» сделают город безопаснее.

«Благодаря акимату в городе будет установлено три с половиной тысячи камер. Также мы договорились установить «Сергеки» по новой методике, то есть в шахматном порядке до ста метров. Раньше мы на один столб устанавливали по 2-3 камеры, теперь такого не будет. Благодаря новой технике мы охватим «Сергеками» город полностью. Сейчас установлены 20 камер, в течение двух месяцев будут установлены остальные», — рассказал Ерали Жумаханбетов, начальник ДП г.Шымкента.

На встрече с сенаторами стражи порядка попросили не откладывать вопрос с повышением пенсионного возраста в долгий ящик. Опытные, профессиональные сотрудники сейчас вынуждены покинуть службу и стать пенсионерами в 45-55 лет.