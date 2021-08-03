В ходе проведения рейдовых мероприятий по пресечению браконьерства инспекторы филиала РГП «ПО «Охотзоопром» по Кызылординской области задержали в местности Тогискен Жалагашского района жителя с. Шакели Шардаринского района.

При осмотре в мешке задержанного была обнаружена туша джейрана, который занесен в Красную книгу.

На место задержания подозреваемого в браконьерстве была вызвана оперативно-следственная группа. Пока инспекторы ждали сотрудников полиции и охраняли тушу, произошел инцидент.

Двое жителей г. Кызылорды, приехав на место, произвели выстрелы из ружья по колесам одной из служебных автомашин инспекторов.

После чего, угрожая инспекторам, увезли тушу.

В итоге инспекторы и сотрудники правоохранительных органов задержали браконьеров.

Данный факт был зарегистрирован в Жалагашском районном отделении полиции по п. 4 ст. 337 («Незаконная охота») и по п. 2 ст. 380 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РК.