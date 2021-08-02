Так определяли ее боевую готовность.

Комиссия под председательством заместителя командующего Военно-воздушными силами полковника Тимура Омарова проверила боевую готовность авиационной базы, дислоцированной в Шымкенте, передает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Для определения реального состояния боевой готовности авиации личный состав был внезапно поднят по сигналу тревоги. Комиссия проверила дежурные силы, состояние учебно-материальной базы, а также боевой состав и вооружение.

Летный состав оценивался по навыкам пилотирования, умению точно выйти на цель и уничтожить условного противника, а также выполнению полетов на боевое применение.

В ходе проверки комиссия уделила внимание вопросам организации боевого дежурства, боевой подготовки, наземного обеспечения полетов, материально-технического обеспечения, а также работе инженерно-технического состава и специалистов связи.

По итогам проверки председатель комиссии полковник Тимур Омаров отметил, что личный состав авиационной базы в готовности для выполнения боевых задач.