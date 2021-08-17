Из-за ситуации в Афганистане казахстанские Вооруженные силы начали ряд мероприятий. Об этом сообщил представитель Генштаба Даурен Абдуллин, передает 365info.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
— В рамках усиления бдительности в Вооруженных силах проводятся следующие мероприятия:
- уточнен порядок и проведены тренировки, действия дежурных сил и средств при возникновении кризисных ситуаций
- организовано взаимодействие с государственными органами, другими войсками и воинскими формированиями по организации возможных совместных действий
- увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны и фронтовой авиации, несущих службу по охране воздушного пространства
- усилена противодиверсионная безопасность военных объектов, выделены дополнительные отряды для охраны складов и арсеналов
- подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы
- уточнены планы действия Вооруженных сил по усилению охраны государственной границы