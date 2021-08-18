С 19 августа по 27 августа текущего года будет перекрыта безымянная внутриквартальная дорога от улицы Аргынбекова до улицы Назарбекова.

Управлением энергетики и инфраструктурного развития города Шымкент ведется строительство канализационного коллектора по улице Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В связи с этим с 19 августа по 27 августа текущего года будет перекрыта безымянная внутриквартальная дорога от улицы Аргынбекова до улицы Назарбекова.

С 27.08 по 05.09.2021 г. будет перекрыто движение по улице Назарбекова до проспекта Байдибек би.