По городу Шымкент прием заявок на кредитное жилье по направлению «Шанырак» в рамках государственной программы «Нұрлы жер» для очередников будет проводиться 13 августа с 10:00 до 23:00 часов 23 августа текущего года.

Прямые продажи по программе «Шаңырақ» осуществляются через новый портал Отбасы банка, сайт «baspana.otbasybank.kz». Заявления принимаются только от граждан, состоящих в очереди на жилье. Первоначальный взнос -10% от стоимости квартиры, кредитная годовая ставка- 5%. Стоимость 1 кв. метра жилья составляет 200 000 тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

Стоит отметить, что по данному направлению в текущем году «Отбасы банк» через свой интернет-ресурс в 3 этапа принимал заявки от очередников по продаже квартир в 27 жилых домах.