В Шымкенте в рамках государственной программы «Нұрлы жер» по направлению «Бақытты отбасы» кредитное жилье получат 589 очередников.

По данному направлению на основании лимита на 2020 год «Отбасы банк» через свои интернет-ресурсы осуществлял прием заявок до 26 мая текущего года. В настоящее время через данный банк сформирован основной и резервный списки, проводится работа по проверке платежеспособности граждан.

Кроме того в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» гражданам, желающим получить жилье в кредитном направлении, для покрытия части первоначального взноса будет выдаваться жилищный сертификат в установленных пределах.

В направлении «Бақытты отбасы», получившем государственную поддержку, могут принять участие многодетные матери, неполные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, состоящие в очереди на жилье, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

Данная программа предусматривает возможность приобретения нового и вторичного жилья сроком на 20 лет с первоначальным взносом в размере не более 2 процентов годовых. В случае, если у граждан не хватает ежемесячного дохода, залогом может стать родственник или близкий человек.

Стоит отметить, что граждане относящиеся к вышеуказанным категориям неполные, многодетные семьи и семьи воспитывающие детей-инвалидов, состоящие в очереди на жилье, не успевшие принять участие в данном направлении в этом году, могут подать заявку через «Отбасы банк» в следующем году в соответствии с лимитом на 2022 год.