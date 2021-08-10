В соответствии с требованиями пилотного проекта «Шанырак 5-10-20» предусмотрена возможность подачи заявок всеми категориями граждан, зарегистрированных в очереди на жилье.

Преимущество данного направления – низкий процент годовой ставки и первоначального взноса.

Основные требования предъявляемые к гражданам — совокупный доход семьи не должен превышать 3,7-кратной величины прожиточного минимума (на 2021 год — 126 917 тенге), передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Объем средств, предоставляемых гражданам на приобретение нового жилья-15 млн тенге. Кредит выдается с годовой ставкой 5 процентов, первоначальный взнос 10 процентов, сроком на 20 лет. Прием заявок по данному направлению осуществляется через интернет-ресурсы «Отбасы банка».

Стоит отметить, что в текущем году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» по направлению «Шанырак» кредитное жилье получат состоящие в очереди на получение жилья 1728 семей.