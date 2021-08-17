Заявления принимаются только от граждан, состоящих в очереди на жилье.

Прямая продажа по программе «Шанырак» осуществляется через новый портал Отбасы банка, на сайте «baspana.otbasybank.кz», с 13 августа с 10:00 часов до 23:00 часов 23 августа текущего года, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Основные требования к гражданам по данному направлению:

1. Наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности на каждого члена семьи за последние 6 месяцев не превышающего 3,7-кратной величины прожиточного минимума (на 2021 год-126 917 тенге), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2. регистрация в списке нуждающихся в жилье граждан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Первоначальный взнос по данному направлению — 10% от стоимости дома, ставка — 5%. Стоимость 1 кв. метра жилья составляет 200 000 тенге.

Стоит отметить, что по данному направлению в текущем году по продаже 27 жилых домов «Отбасы банк» через свои интернет ресурсы принимал заявки среди очередников в 3 этапа.