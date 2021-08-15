Авария с участием двух автомобилей Hyundai Starex и LADA Priora произошла этой ночью на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Сасбукаева (недалеко от городской Прокуратуры).

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В результате удара иномарка оказалась зажата между деревом и «Ладой», сообщили корреспонденты программы «Экстренный вызов».

https://www.instagram.com/otyrarkz/

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По предварительной версии, водитель Hyundai Starex двигался по второстепенной дороге, не пропустил на перекрёстке LADA Priora. Произошла авария.

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В момент столкновения в автомобилях были только водители.

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По счастливой случайности они отделались царапинами и ушибами.

А вот автомобили придётся надолго отправить в сервис, чтобы довести их до ума.

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Уточняется, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.