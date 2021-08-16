С симптомами – 452, без симптомов – 108. 159 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 401 человек взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 930 коек, заполняемость коек составляет 66,1%, свободны — 1329 коек. В инфекционном стационаре на лечении находятся 2601 больной, в реанимационном отделении имеется 589 коек, на лечении находятся 382 пациента.

Проведены ПЦР исследования – 406 518, за сутки — 3313.

За сутки в городе вакцинировано 1824 человека (I компонент — 918, II компонент — 906). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 399 371 человек. Из них 325 324 человека получили два компонента вакцины.

На территории города работают 40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. За последние сутки они провели проверку 444 объектов. Из них в 9 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Вспышка коронавируса — чрезвычайная ситуация международного значения. А вакцина одна из эффективных и единственных способов победить опасную инфекцию. Сделайте прививку — защитите себя и своих близких от болезни. Очень важно сформировать коллективный иммунитет.