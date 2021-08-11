Уроженец села Саркырама Верхне-Аксуского сельского округа Толебийского района Тултебаев Мурат сегодня приступил к строительству нового парка на въезде в село.

Полным ходом идет строительство парка стоимостью 700 млн тенге.



Площадь парка составляет 1,5 гектара. В парке, который станет местом отдыха жителей села, есть аллеи, фонтан, ночник, бассейны, рестораны на открытом воздухе, скамейки. Также на территории парка высажены крымские деревья, ивы и красочные цветы.

Также на заборах развешаны живописные пейзажи района, рисунки зверей и птиц.