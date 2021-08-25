Квартирного вора задержали полицейские Туркестана.

В Управление полиции города Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что в ее дом проникли неизвестные лица и похитили из сумки 80 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, созданная из числа опытных сотрудников. В течение часа установили подозреваемого и задержали воришку.

Задержанным оказался местный житель, которого доставили в городское управление полиции.

Следствием установлено, что подозреваемый в нетрезвом состоянии проник в дом пенсионерки, воспользовавшись оставленной открытой дверью. Затем мужчина заметил в прихожей сумку потерпевшей и с целью «лёгкой наживы» выкрал деньги, а после скрылся.

Похищенные наличность подозреваемый потратил.

В настоящее время по факту квартирной кражи проводится досудебное расследование.

Во избежание краж и ограблений, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. Сумки, кошельки, сотовые телефоны и иные ценные вещи не стоит оставлять на видном месте.

При посещении общественных мест, рынков и других мест массового скопления людей ценные вещи и деньги лучше хранить во внутренних карманах или в закрытых сумках.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.