В Туркестанской области вакцинировано 724 406 человек с первым компонентом.

Второй состав приняли 543 377 человек. За сутки в области изъявили желание привиться 2296 человек. Всего с начала прививочной кампании в регион поставлено 736 460 доз вакцин.

На сегодня по матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в благополучной «зеленой » зоне. В регионе за последние сутки выявлено 56 случаев КВИ. Суточный прирост составляет 0.45%.

Всего в специализированных инфекционных стационарах 3 600 коек, 2019 коек остаются свободными. В инфекционном стационаре находится на лечении 1581 больной. Сейчас 201 пациент с коронавирусной инфекцией принимает лечение. С начала пандемии зарегистрировано 12 328 случаев. У 653 из них симптом не наблюдался. Стоит отметить, что с начала пандемии 10 667 пациентов полностью излечились от эпидемии.

Всего было взято 960 017 проб ПЦР. За последние сутки в лабораториях прошли обследование 1480 человек.