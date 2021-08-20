Каждый день в Шымкенте от короновируса умирают пациенты.

С начала года скончались 819 человек — в основном это люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями.

В Шымкенте на 19 августа зарегистрировано 415 случаев заражения КВИ (с симптомами – 329, без симптомов – 86). 207 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 208 человек взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах всего имеется 3 780 коек, заполняемость коек составляет 62%, свободных — 1 427 коек. В инфекционном стационаре на лечении находятся 2 353 пациента, в реанимационном отделении имеется 559 коек, на лечении находятся 392 пациента.