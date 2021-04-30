За последние сутки в Шымкенте от коронавирусной инфекции скончалась молодая женщина.

Ей было всего 36 лет, при этом никаких сопутствующих заболеваний у нее, по словам главного врача города, не было. Это уже третья смерть от ковида за неделю!

«На этой неделе были три летальных случая, вчера я говорит были летальные случаи 40-49 лет, и сегодня 36 летняя женщина умерла», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

За последние сутки у 105 шымкентцев тест на коронавирус дал положительный результат.