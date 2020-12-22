В Казахстане зарегистрировано 49 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции с 14.12.2020 по 20.12.2020, передает Otyrar.KZ.
В городе Алматы — 11;
в городе Нур-Султан — 8;
в Западно-Казахстанской области — 6;
в Алматинской области — 5;
в Атырауской области — 4;
в Восточно-Казахстанской области — 4;
в Павлодарской области — 3;
в Акмолинской области — 2;
в Карагандинской области — 2;
в Актюбинской области — 1;
в Костанайской области — 1;
в Мангистауской области — 1;
в городе Шымкент – 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 196 случаев с летальным исходом.