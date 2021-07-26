Такие данные приводит руководитель управления здравоохранения Бакытжан Позилов. Все умершие от КВИ в Шымкенте не были вакцинированы. По его словам ситуация с КВИ в городе с каждым днем всё сложнее.

Он также отметил — с начала года в городе от КВИ скончались 248 человек.

Ни один из тех, кто умер в результате заражения опасной инфекцией не был вакцинирован.

Тем временем, 90 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, 24 июля, в Казахстане, передает Минздрав РК. Это самая высокая цифра по смертности в Казахстане с начала пандемии.

На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человека (–81 077+ и 2007 КВИ-), из них в стационарах находится – 23 868 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 216 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1444 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 304 пациента, на аппарате ИВЛ – 183 пациента.