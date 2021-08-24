1341 житель в составе этих семей начал новую жизнь на новом месте.

В целом по программе «Еңбек» Туркестанской области выделено 6039 квот. И есть уверенность, что до конца года эти квоты найдут своих владельцев и количество переселенцев также увеличится.

Большая часть туркестанцев выбрала Павлодарскую область. В этом регионе проживают 205 семей (972 человека) или 67,9% переселенцев. В Северо-Казахстанскую область переехали 69 семей (272 человека), в Костанайскую-16 семей (74 человека), а в Восточно-Казахстанскую-12 семей (23 человека). В целом по республике доля Туркестанской области по количеству переселенцев составляет 30%.

По переселению на север лидируют Сайрам (150 человек), Сарыагаш (142 человека), Жетысай (118 человек), Мактаарал (115 человек), Шардара (104 человека) и Арыс (108 человек).

На сегодня активизировалась работа по программе « Еңбек » в по вопросам миграции. Эта стратегически важная работа включена в план работы акимата Туркестанской области, Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» и Туркестанского областного управления координации занятости и социальных программ. В каждом районе и городе закреплен специалист, ответственный за миграцию, в центрах занятости гражданам предоставляется соответствующая информация и помощь.

Граждане, желающие переехать, могут получить сведения в центрах занятости. Предусматривается содействие в трудоустройстве и развитии предпринимательства переселенцев, направление на краткосрочные профессиональные курсы.

В рамках государственной программы» Еңбек » каждому участнику переселения и членам их семей предоставляется материальная помощь в размере 70 МРП (204190 тенге).

Также переселенцу ежемесячно в течение двенадцати месяцев предоставляется материальная помощь по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.

Например, на одного человека, переселившегося в городскую местность, предоставляется сумма в размере 20 МРП (58340 тенге). Если количество членов семьи от двух до четырех, выплачивается в размере 25 МРП (72925 тенге). А за одного человека, переселившегося на сельские территории, выплачивается в размере 15 МРП (43755 тенге). Финансовая помощь предоставляется в размере 18 МРП (52506 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех.

По словам первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan » Бейсена Тажибаева, программа «Еңбек» имеет большое значение. «Мы совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ и активными гражданами, депутатами усилили пропаганду миграционной программы. Систематизировали организационные, информационные мероприятия. Работа в этом направлении будет продолжена.

Переселившись в такие регионы, семьи получат новые возможности и внесут вклад в укрепление независимости страны», – сказал Б. Тажибаев.

В целом по программе «Еңбек» с 2016 по 2021 годы из Туркестанской области в северные регионы переселен 7381 человек в составе 2024 семей. Им выданы соответствующие пособия, продолжается работа по обеспечению работой и жильем.