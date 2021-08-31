А до Нового года осталось всего-то четыре зарплаты, а у кого – четыре пенсии! Вот ведь время летит!

Пока мы еще в сентябре, есть смысл глянуть на то, чем будет наполнен первый месяц наступившей осени.

Начал сентябрь традиционный День знаний. Сотни тысяч школьников – кто с охотой, а кто и без этого трепетного чувства – перешагнули-таки пороги своих школ и ступили на тропу знаний.

1 сентября в РК начался военный призыв.

С 1 сентября по 30 октября 2021 года в Казахстане будет проводиться общенациональная перепись населения. Она пройдет под девизом «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!». Главным новшеством переписи 2021 года станут внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса.

С 1 сентября в Казахстане внедряется новая вариация трудовой книжки, а также ее обновленный порядок хранения и учета.

1 сентября также отмечается День рождения осени, День профсоюзных действий за мир, День кексов с вишней. 1 сентября отметили 100 лет со дня организации Центрального государственного архива Казахстана.

2 сентября – День окончания Второй мировой войны.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК, День небоскребов, День ленивых мам.

4 сентября – День рождения игры «Что? Где? Когда?», День дикой природы, Международный день тхэквондо, День разносчика газет, Всемирный день бороды.

5 сентября – День работников нефтегазового комплекса, День языков народа Казахстана, День рождения Ахмета Байтурсынова, автора первого казахского букваря, основоположника казахской журналистики, тюрколога. Международный день благотворительности.

6 сентября – День полетов над землей, День чтения книги.

7 сентября – День рассказывания историй о летних путешествиях, День любителя пива, День салями, Международный день распространения информации о болезни Дюшенна.

8 сентября – Международный день солидарности журналистов, Международный день грамотности, День посиделок на кухне, Всемирный день физиотерапии.

9 сентября – Всемирный день красоты. День тестировщика. День изобретения новых привычек, Международный день судоку, День школьных фотографий.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств, День разноцветных букетов, День обеда за просмотром телевизора, День обмена идеями.

11 сентября – 20 лет со дня террористических актов в США. Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День рождения граненого стакана и, к слову, в соседнем государстве – Всероссийский день трезвости.

12 сентября – в Казахстане – День семьи (второе воскресенье сентября), Международный день вязания крючком, Международный день памяти жертв фашизма.

13 сентября – День парикмахера, День рождения пенициллина, День шарлоток и осенних пирогов, Международный день шоколада.

14 сентября – Праздник междусобойщиков, День раскрашивания, День слушания шорохов.

15 сентября – 99 лет со дня рождения Асанбая Аскарова, политического деятеля Казахстана времен СССР, фронтовика, Героя Соцтруда, чье имя носит дендропарк Шымкента. День HR-менеджера, Международный день демократии, День рождения экологической организации «Гринпис», День всемирной борьбы с лимфомами, День худеющих, Международный день точки, День школьного рюкзака.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, День завитушек, кудряшек, локонов и вензелей, День работающих родителей, День рождения Джульетты.

17 сентября – Международный день безопасности пациента.

18 сентября – Международный день сока, Международный день электронной книги. Всемирный день мониторинга качества воды, День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении, День первой любви, День уважения, Всемирный день чистоты, День ответственности за свою собаку, Международный день поедания яблок.

19 сентября – День рождения смайлика, День женской дружбы.

20 сентября – День рекрутера, Международная ночь летучих мышей, День устраивания спонтанных чаепитий, День общественно полезного человека, Всемирный день риса.

21 сентября – Международный день мира, Всемирный день благодарности, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля, День осеннего равноденствия, День бизнес-леди, День белого шоколада, День долгожителей, День раскрашивания серости, Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом.

23 сентября – День рождения жевательной резинки, День рождения поисковой системы «Яндекс», Международный день жестовых языков, Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы, День синдрома беспокойных ног, Всемирный день бестраншейных технологий.

24 сентября – День системного аналитика, Международный день караванщика, День незапланированных безумств, Праздник законченности дел, День пунктуации, День храбреца, День охоты и рыбной ловли.

25 сентября – День тикающих часов, Всемирный день фармацевта, Всемирный день сновидений, День комиксов, Всемирный день легких, День приготовления пищи, Международный день кролика.

26 сентября – День труда (Казахстан), День машиностроителя, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции, Международный день глухих, День встречи со старыми друзьями, Всемирный день здоровья окружающей среды, День пельменей.

27 сентября – Всемирный день туризма, Воздвижение креста Господня, День рождения поисковой системы Google, День дружбана, День говяжьей тушенки.

28 сентября – День работников атомной отрасли, День генерального директора, Всемирный день борьбы против бешенства, День рождения ломбарда, Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день права знать, Международный день безопасных абортов, День добрососедства, День саке, День глупых вопросов.

29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога, День осеннего одиночества, День кофе, День женского здоровья и фитнеса.

30 сентября – День работников органов юстиции, Международный день переводчика, День памяти мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, День любви к людям, День ортодонта, День мурлыканья и потягивания, Международный день права на богохульство.

Вот так примерно выглядят ожидаемые и уже свершившиеся события сентября 2021 года. Наполните эти дни хорошими делами, встречами. Пусть наступившая осень будет щедра и ласкова к вам. Здоровья вам, земляки!

Календарь сентября листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА