Жильцы просят решить вопрос с электропроводкой, которая проходит вдоль дома, люди опасаются за свою жизнь!

Понять, где чей провод в этом большом клубке, и кто должен отвечать за их безопасность нелегко. Свисающих электрические провода наводят страх на жильцов дома по улице Гагарина. Люди боятся, что в любой момент может произойти непоправимое.

«Ну вы видите же, на газовой трубе идет провод, опасно же. Надо чтобы устранили это все. Люди писали. Ну все равно опасно же так жить«, — говорят жители.

Убирать торчащие электропровода коммунальщики не отказываются. Но сделать это сразу не получится. По их словам, необходимо время: не меньше полугода. Подземная проводка оказалась повреждена.

Ержан Болегенов, мастер АБУГС: » Здесь проходит подземный кабель, его уже не восстановить. В следующем году проведем новый. Наземную сеть мы протянули временно, чтобы дом не остался без электричества».

Проводка — не единственное, на что просят обратить внимание жители 14-го дома.

Люди просят благоустроить двор и обновить детскую площадку. Оставшиеся без качелей-каруселей, люди вынуждены приводить своих детей в соседний двор. Однако там по словам родителей, им совсем не рады.

«Ни скамейки, ничего нормального нет. Соседние дворы вон какие. Дети ходят в соседние дворы их гонят от туда. А нам что делать?«, — возмущаются жители.

В акимате Абайского района уверяют, что вопрос с благоустройством двора решится в следующем месяце. Осталось только с подрядной компанией определиться.

Бауыржан ХАЛМУРАТОВ, сотрудник акимата Абайского района: «Сейчас идет работа. Уже в сентябре начнут здесь обновлять всю территорию, всего у нас 21 двор который нужно обновить. Все что планировалось сделать в указанные сроки работу завершим».

Электропроводку все же коммунальщики перекинули на другую сторону дома, чтобы до окончания капитального ремонта электросети — жильцы не боялись выходить во двор.