Рядом с многоэтажным домом в 12-ом микрорайоне города планируют разбить сквер, а перед домом построить парковку.

Вот только для ее строительства придется вырубить многолетние деревья — при этом половину карагачей, которые укрывали людей от жары, уже срубили. По словам местных жителей, десятки лет назад эти деревья сажали их бабушки и дедушки.

«Мы против вырубки деревьев»! Поддержать родителей с рисунками вышли и дети. Жители Шымкента борются за зеленые насаждения. Они говорят, половину зеленых насаждений, которые давали прохладу и островок, куда зной не доставал, уже срубили. При этом документов на спил никто показать так и не смог.

-Почти 90% деревьев было спилено, деревья живые и сейчас там ведется строительство. Мы живем итак в железобетонных коробках, наши дети не видят чистого воздуха, в той стороны дорога, с другой дорога. Они прошлись бензопилой не по деревьям а по нашим легким, мы хотим дышать чистым воздухом, говорит Динара Ниязметова, жительница г.Шымкента.

Жильцы уверяют, что во время анкетирования их просили дать своё согласие на строительство сквера. Ни о какой парковке не было и речи.

Уже спилены 7 деревьев. Рубить зеленые насаждения дальше местные жители не дали, строителям пришлось приостановить работу. По словам управления строительства, с документами у них полный порядок. Однако в управлении комфортной городской среды заявляют, что разрешения на вырубку деревьев не давали.

— Именно у нас получают разрешение на вырубку деревьев в черте города. На вырубку деревьев по улице Уалиханова мы не давали разрешения. За несанкционированную вырубку зеленых насаждений сотрудники полиции должны наказать подрядчиков. В нашу компетенцию штрафовать не входит, говорит Дархан Турганбай, руководитель отдела Управления развития комфортной городской среды.

В местном акимате решили пойти жителям навстречу и провести повторное анкетирование, чтобы узнать, кого больше: желающих парковаться возле дома или тех, кто хочет сохранить деревья.

-Жителям было разъяснено, что нужно протокольно это зафиксировать, потому что изменения в ПСД вносятся только согласно протокольного решения. Сказали за два дня все подготовят сделают и будет передано все в управление строительства, — комментирует Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района.

Горожанам посоветовали составить протокол на своё несогласие с развернувшейся стройкой. Несогласных должно быть не меньше 60%.