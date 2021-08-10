В рейтинге стран мира по уровню счастья Казахстан занял 45-е место.

В рейтинге стран мира по уровню счастья Казахстан занял 45-е место из 149. За год страна улучшила позицию на 5 строчек (годом ранее — 50-е место), сообщает ranking.kz.

При этом среди стран СНГ счастливее казахстанцев оказались жители Узбекистана. Хуже РК оценили Молдову, Кыргызстан, Беларусь, Россию, Таджикистан, Армению, Азербайджан, Туркменистан и Украину.

Самыми счастливыми странами в мире были названы Финляндия, Дания и Швейцария. Последнюю строчку рейтинга занял Афганистан.

В рейтинге страны оценивались по таким показателям, как благополучие, ВВП на душу населения, продолжительность жизни, безопасность, наличие гражданской свободы, стабильность, уровень коррупции и многие другие.

Согласно опросу Бюро национальной статистики АСПиР РК, проведённому в марте текущего года, лишь 67,2% респондентов полностью удовлетворены счастьем в жизни, 31,2% частично удовлетворены, 0,5% не удовлетворены, 1,1% затруднились ответить.

Жители сельской местности более удовлетворены счастьем в жизни, чем горожане: 76,6% против 61,8%. В гендерном разрезе мужчины счастливее женщин: 69,2% против 65,7%.

По статусу занятости самостоятельно занятое население (69,8%) счастливее занятых по найму (67,8%) и безработных (64,4%).

Чем старше казахстанец становится, тем менее он счастлив. Так, среди респондентов в возрасте 15–17 лет счастьем в жизни удовлетворены 75,5%, в возрасте 18–28 лет — 75,1%, от 29 до 38 лет — 71,4%, в возрасте 39–48 лет — 65,5%, от 49 лет до пенсионного возраста — 64,3%, среди пенсионеров — всего 61,9%.