Уборщица, которая воспитывает ребенка-инвалида, просит помощи у неравнодушных.

8-летний Жаксылык Бируни заболел в 2018 году. У ребенка диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких с острой инфекцией нижних дыхательных путей. Сегодня мальчик не может самостоятельно дышать, его легкие поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. В настоящее время болезнь ребенка осложняется, каждый день проходит с трудом, говорит мама.

Жаксылыку Бируни было 5 лет, когда он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Состояние ребенка резко ухудшилось, он даже пережил клиническую смерть. С тех пор прошло три года, улучшений, увы, нет, говорит мама Жаксылыка Бахыткуль Байназарова. Сейчас 8-летний Жаксылык не может самостоятельно дышать, он живет на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Пенсии, что выплачивают, на него самого не хватает. Покупаем аппарат, а вместе с запчастями и выходит сумма пенсии. А еще лекарства, лечение – где достать денег?! Я сама работаю техничкой в школе. Я уже устала, — рассказывает мама Жаксылыка Бахыткуль Байназарова.

Не то что играть, самостоятельно передвигаться ребенок не может. Даже кормят его через специальную трубку. По мнению Бахыткуль, сказалась болезнь и на зрении сына. Где найти средства на лечение ребенка, женщина не знает. Из скудного дохода технички большая часть уходит на оплату аренды за квартиру. По словам женщины, семья зарегистрирована в очереди на квартиру. Однако прошло 5 лет, а очередь все еще не подошла.

— Снимаем квартиру. Сыну нужна отдельная комната, куда мог бы поместиться аппарат. Но сейчас мы все в одной комнатушке. Можно было бы переехать в двухкомнатную, но у меня нет возможности. Сколько выдают квартир, а наша очередь не двигается. А у меня зарплата 70 тысяч, надо ее растянуть – на оплату кредита, аппараты, оплату аренды, — говорит Бахыткуль Байназарова.

В управлении жилья сообщили, что Бакыткуль Байназарова может получить жилье по другим государственным программам. Однако для этого необходимо иметь первоначальный взнос.

— На сегодняшний день в законе О жилищных отношениях говорится, что арендное жилье предоставляется только в порядке очереди, сейчас своей очереди ожидают 4 113 человек. Но есть возможность приобрести жилье по направлению льготного кредитования. В этом случае человек может участвовать в двух программах — «Счастливая семья» под 2% и ипотека под 5%, — говорит исполняющий обязанности руководителя управления жилья г. Шымкента Абылайхан Балыкбаев.

Понятно, что у семьи таких средств просто нет. Поэтому сейчас Бактыгуль Баназарова просит о помощи всех неравнодушных. Может, найдется меценат, который предоставит семье жилье, пусть даже временное, пока подойдет очередь. Если вы хотите оказать посильную помощь на лечение ребенка, внести взносы можно по реквизитам.

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BAKYTKUL BAINAZAROVA

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