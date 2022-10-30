Ветеран труда из Шымкента нуждается в помощи неравнодушных жителей

89-летняя ветеран труда просит помощи в восстановлении жилья и документов. Пожар, вспыхнувший 10 октября, оставил Оразкуль Абдурахманову уничтожил всё нажитое имущество. На время пенсионерку приютили родственники.

Тот злосчастный день Оразкуль Абдрахманова вспоминает со слезами на глазах. Ветеран труда осталась без крыши над головой 10 октября. Ее дом превратился в пепелbще за считанные минуты.

Оразкул Абдурахманова, ветеран труда, пенсионер: «В какой то момент меня вынесли на улицу, я сначала ничего не поняла. На ногах у меня даже обуви не было. Смотрю, огонь охватил весь дом. Когда я увидела пожар своими глазами, у меня сердце чуть не остановилось. Меня потом увезли в безопасное место, подальше от пожара. У меня никакой одежды не осталось. Та что на мне, принесли соседи».

После пожара, Оразкуль Абдурахманову приютили дети, в однокомнатной времянке нет газа. Погорельцы взывают к помощи.

Мадинали Откирбаев, житель г.Шымкента: «Мы сейчас надеемся на помощь неравнодушных людей. Сейчас несколько людей нам принесли одежду, мы им благодарны. Теперь просим помощи у всей жителей Казахстана. Сейчас наша главная цель — заново отстроить дом. Если есть возможность помогите стройматериалами».

Сотрудники районного акимата ищут спонсоров. После пожара пенсионерка подала заявку на единовременную денежную помощь.

Улдана Бекбау, главный специалист управления занятости и социальной защиты г. Шымкента: «На случай пожара, по решению Шымкентского городского маслихата, будет выделено 400 МРП. Это обычно рассматривает комиссия. По факту пожара сдают документ. Оно будет рассмотрено комиссией и, в случае одобрения, погорельцу будет выделено 1 млн 275 тыс. тенге. С начала года таким образом 4 семьи получили выплаты. Все они подавали заявки. Комиссия вынесла положительное решение и они получили выплаты».

На восстановление дома уйдет немало времени. Оразкуль Абдурахманова надеется на поддержку строительных компаний и неравнодушных горожан. Банковской карты у пенсионерки нет. Любой желающий может оказать посильную помощь по месту нынешнего проживания.

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