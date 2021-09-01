1 октября 2021 года истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц.

В текущем году налог на землю и имущество объединили в один платеж, то есть налоговые платежи будут приходить в одной квитанции, которая включает в себя налог на землю, жилье, дачные постройки, гаражи и другие строения, сооружения, помещения, сообщает Департамент государственных доходов по г.Шымкент.

Нововведением в текущем году является и то, что жильцы многоквартирных домов освобождены от земельного налога. То есть, налог на землю за 2020 год не будет включен в квитанцию для владельцев квартир. В случае неуплаты налогов будет начисляться пеня за каждый день просрочки.

Оплата налогов – долг каждого налогоплательщика. Средства с налоговых поступлений граждан пополняют государственный бюджет и используются на реализацию различных социальных и экономических программ. Лучше вовремя заплатить налоги, до истечения сроков которых осталось мало времени.

О начисленных суммах можно узнать в сервисе «предстоящие платежи» на сайте kgd.gov.kz, в мобильном приложении «е-SalyqAzamat», посредством приложений Kaspi.kz и Homebank.

Уплату налогов можно произвести через отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, через банкоматы, мобильные приложения, электронные кошельки.