Сегодня в Республике Казахстан стартовала кампания по вакцинации против сезонного гриппа. Одним из первых прививку получил Министр здравоохранения Алексей Цой.

Сегодня утром А.Цой получил вакцину от гриппа в поликлинике №9 управления здравоохранения города Нур-Султан.

Министр привился препаратом «ГРИППОЛ+» производства Российской Федерации.

В текущем году Казахстан на бюджетные средства закупил 2,5 млн. доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства Россия.

Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Вакцинация позволит охватить 13% от общего населения страны, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%.

«За счет средств государственного бюджета будут вакцинированы наиболее уязвимые группы населения — медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка и по эпидемиологическим показаниям», — сказал А.Цой.

Кроме того, вакцинация будет проводиться за счет средств работодателей и личных средств граждан. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

Помимо закупленной на бюджетные средства вакцины «ГРИППОЛ +», в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей.

Это вакцина «Ваксигрип Тетра» производства Санофи-Пастер (Франция), Инфлювак (Нидерланды) и противогриппозная вакцина производства Синовак Биотек (Китай).