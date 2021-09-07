Жители Шымкента задолжали за потреблённое тепло больше 230 млн тенге.

Многие горожане годами игнорируют квитанции. Теперь тепловики настроены решительно. Они через суд будут добиваться оплаты со злостных неплательщиков, ведь необходимо закупать природный газ для котельных, а также выплачивать сотрудникам зарплату. Больше всего должников проживают в Енбекшинском районе города. В основном это хозяева частных домов. Есть абоненты, чьи счета перевалили за полмиллиона тенге. Долги всё равно придётся отдавать, говорят коммунальщики.

«Уговариваем, проводим беседы, злостных неплательщиков на законных основаниях передаём в суд. Если мы передаём в суд, то судебные издержки есть. Туда надо платить», — говорит Аскар Булешов, начальник сбыта коммунальной компании.