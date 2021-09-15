Акимат приглашает жителей Енбекшинского района принять участие в проекте «Бюджет народного участия».

Цель проекта — обеспечить прозрачность и доступность формирования городского бюджета через вовлечение жителей города в процесс выделения средств местного бюджета по благоустройству, развитию территории района.

Досбол Есилбек, аким Енбекшинского района:»Прием заявок от жителей по проекту «Бюджет народного участия» проводится с 1 сентября до 22 сентября. Любой житель района может предложить свою идею по благоустройству, развитию и улучшению территории района. Если Ваше проектное предложение будет поддержано другими жителями в процессе голосования, будет предложено реализовать проект за счет городского бюджета».

Вопросы можете задать по телефону 8 (7252) 43-30-40. Заявки по проектным предложениям принимаются на официальном интернет-ресурсе аппарата акима Енбекшинского района.