Вклад в развитие города: домкомы Енбекшинского района получили благодарность

Торжественные речи, благодарственные письма и памятные подарки всё это было подготовлено для домкомов Енбекшинского района.

Ежедневно они следят за состоянием дворов, улиц и домов, внося весомый вклад в порядок и благоустройство. Их труд не остался незамеченным. Подарки и благодарственные письма получили 70 человек

В ходе встречи подвели итоги совместной работы за год и обозначили приоритеты на предстоящий период. Обсудили вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и повышения качества жизни в районе. Часть ранее проблемных направлений уже закрыта, по остальным работа будет продолжена.

Марлан Жолдахмет, заместитель акима Енбекшинского района

«Реализовано свыше 48 проектов. Установлено около 35 детских площадок и обустроено 9 скверов. Кроме того, все дворовые территории благоустроены, а улицы района охвачены 100-процентным освещением. На пяти улицах проведён ремонт ирригационных сетей. Вся работа осуществляется с учётом мнения населения и при активном участии граждан. Сегодня мы поблагодарили активных граждан Енбекшинского района их за вклад и работу».

Несмотря на дальнейшие планы по развитию района, жители уже отмечают весомый вклад акимата в улучшение состояния улиц Енбекшинского района. Решённые вопросы уличного освещения и ирригации положительно сказались на благоустройстве и комфорте для горожан.

Сейдулла Ибишев, житель:

«Народ очень доволен руководителем нашего района. За этот период достигнуто немало результатов, однако впереди ещё много задач. Хочется верить, что в будущем году показатели будут такими же хорошими. Желаем нашему району дальнейшего процветания и больших достижений».

Подобные встречи стали не только формой поощрения, но и площадкой для подведения итогов совместной работы и обсуждения дальнейших шагов по развитию Енбекшинского района. В акимате надеются, что такие предновогодние встречи с домкомами станут доброй традицией.