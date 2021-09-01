По закону в Казахстане есть только один государственный язык, но использованию русского языка, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя, заявил в Послании народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики. Это не просто риторика. Такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев, — сказал Токаев.

Президент напомнил, что для наших граждан согласие, толерантность — это сама жизнь, сама реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков.

Мы согласно Конституции единая нация. И в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность, — подчеркнул глава государства.

По его словам, все граждане должны понимать, насколько важны межэтнические и межконфессиональные отношения, поэтому в Казахстане не позволят унижать человека по его языку, национальности, расе, оскорблять чужую честь.

Будем привлекать к ответственности по закону. Такие безответственные антиконституционные шаги наносят ущерб основным интересам страны. Развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В этой области есть результат. В целом расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, поэтому нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка ограничено. По закону в Казахстане есть только один государственный язык. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя, — заключил Токаев