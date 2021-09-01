Почти полсотни жителей села Кокарал собрались у школы, но не для того, чтобы поздравить педагогов и детей с «Днём знаний», а с требованием: уволить директора учебного заведения.

Сельчане заявляют, она унизила 15-летнюю школьницу на экзамене перед одноклассниками и снизила ей балл. У круглой отличницы появилась единственная четверка в экзаменационном листе и осадок в душе. Смириться с этим она не смогла и наложила на себя руки.

«Вместо того, чтобы поднимать уровень знаний наших детей и показывать достижения школы всей стране, здесь все наоборот. Так зачем нам такой директор? Если завтра наши дети начнут умирать, кто будет за это отвечать? А это может повториться», — говорит Жулдызай Султанова, жительница с.Кокарал Ордабасинского района

Отец покойной школьницы Акылбек Талипбаев говорит, что правоохранители обещали завершить следствие в течение 2-х месяцев. Но прошло уже три, а виновные до сих пор не ответили перед законом.

«Следствие затянулось. А отдел образования предложил директору вернуться на работу 8-го и доработать до 25-го. Мы против этого. Нужно отстранить ее от образовательной системы», — говорит Акылбек Талипбаев, житель с.Кокарал Ордабасинского района

К сожалению, поговорить с директором школы нам не удалось. На телефонные звонки не отвечает. Между тем, чиновники утверждают, что директор лишь забрала у подростка шпаргалку во время экзаменов. На время следствия её временно отстранили от занимаемой должности.

«Сейчас я жду лишь решения правоохранителей по данному делу. Пока у меня не будет решения на руках, я не могу уволить директора с должности. Директор так же сказала, что ждет заключения следствия. Если ее вина будет установлена, то она готова сама уйти с должности, попросив прощения у местных жителей», — говорит Шуга Нурабаева, руководитель отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района

Шуга Нурабаева так же добавила, что ей уже поступило предложение из области о вынесении строгого выговора в отношении директора и завучей данной школы и их увольнения. При этом родители не хотят отпускать детей в школу.

Но на первую школьную линейку пока пришли все дети. Родители решили не омрачать им праздник.