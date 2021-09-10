В Шымкенте люди с ограниченными возможностями получили более тысячи госуслуг на дому.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» оказывают государственные услуги лицам с ограниченными возможностями на дому. Для этого нужно просто позвонить по номеру единого контактного центра 1414 и оставить заявку.

— В течение 56 часов сотрудник ЦОНа свяжется с заявителем и выедет на дом в удобное для клиента время. — подчеркнул заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Айдос Ашетов. – Тем гражданам, которые относятся к этой категории лиц, мы рекомендуем не рисковать своим здоровьем и не приходить в ЦОНы,а воспользоваться возможностью получить госуслугу на дому. Им будут доступны самые востребованные из перечня — выдача удостоверения личности, а так же получение электронной цифровой подписи.

В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности. Все специалисты снабжены масками и антисептиками.

Стоит отметить, что госкорпорация «Правительство для граждан» уделяет большое внимание оказанию госуслуг лицам с ограниченными возможностями. Помимо оказания госуслуг на дому, специалисты ЦОНов обучены языку жестовой речи для оказания госуслуг людям с нарушениями слуха и речи.

С начала года сотрудниками филиала Правительства для граждан по городу Шымкент оказали более тысячи госуслуг с выездом на дом. Услуги на дому могут получить инвалиды 1 и 2 групп, и участники ВОВ и дети с ограниченными возможностями.