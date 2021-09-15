На сегодняшний день к взиманию платы полностью готовы семь участков.

Это Нур-Султан — Павлодар, Шымкент — гр. Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай — Талдыкорган, Шымкент — Тараз, Тараз — Кайнар, Шымкент – Кызылорда, говорится на сайте «КазАвтоЖол».

Эти участки оснащены всем необходимым оборудованием. Проекты приказов об использовании данных участков находятся на согласовании в государственных органах. Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября 2021 года.

Ставки платы за проезд по платным участкам не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан — Щучинск) и останутся на прежнем уровне. Ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (находятся на согласовании в госорганах).