Полиция разыскивает мужчину, который угрожал девушке с ножом

Полиция Шымкента разыскивает мужчину, который пытался напасть на девушку в микрорайоне Нурсат 12 июля, передает OTYRAR.

«12 июля в Каратауское РОВД ДП Шымкента обратилась местная жительница. Она сообщила, что во дворе частного дома неизвестный угрожал ножом и пытался напасть на нее. В настоящее время данный факт зарегистрирован в Каратауском РОВД, ведется работа по установлению местонахождения подозреваемого. Ведется расследование», — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Напомним, инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. Мужчина вышел из-за дерева и начал угрожать девушке ножом. Ей удалось спастись — крикнув громко, она напугала злоумышленника, который скрылся в неизвестном направлении.