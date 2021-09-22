В Созакский РОП поступила информация из отделения скорой помощи о том, что на трассе Жартытобе-Шолак-Корган произошло дорожно-транспортное происшествие.

Получив сообщение, стражи порядка сразу же выехали на место аварии. При проверке установлено, что водитель автомашины Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил ДТП. В результате один из пассажиров указанной авто от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, стражи порядка заподозрили водителя в управлении транспортным средством в алкогольном опьянении.

Нарушителя доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами“. Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование.