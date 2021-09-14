Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

В дежурную часть УП города Туркестан с заявлением о квартирной краже обратилась одна из местных жительниц. Женщина сообщила, что в ее дом через окно проникли неизвестные и похитили деньги, автомобильные колеса и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 700 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 части 3 УК РК “Кража”.

В полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Оперативники провели подворный обход, опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя областного центра.

В ходе расследования выяснилось, что домушник оказался причастен к 10 кражам чужого имущества на общую сумму около четырех миллионов тенге. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные вещи возвращены законным владельцам. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.