Серийного домушника задержали в Туркестанской области

Полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах на 5 миллионов тенге, передает OTYRAR.

В Толебийский отдел полиции с заявлением обратился один из местных жителей. По словам потерпевшего, ночью в его дом проник неизвестный и похитил деньги и золотые изделия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, местного жителя. Им оказался ранее судимый мужчина.

Как выяснилось, подозреваемый поочередно совершил кражи в 4-х домах, нанеся ущерб потерпевшим на сумму около 5 миллионов тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Часть имущества, похищенного из домов потерпевших, домушник потратил на собственные нужды, а остальное реализовал.

В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъяли похищенный телевизор. Мужчина арестован. Выясняются все обстоятельства.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять свои дома без присмотра. По возможности следует установить в домах камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию, а на окнах железные решетки.