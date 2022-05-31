В Абайском районе задержали серийного домушника

Очередного серийного домушника задержали полицейские южного мегаполиса, передает OTYRAR.

Как оказалось, мужчина орудовал преимущественно в Абайском районе. Когда хозяева отсутствовали, злоумышленник проникал в дома и выносил все что попадалось под руку — велосипеды, металлические котлы, бытовую технику.

С заявлением о кражах в Управление полиции Абайского района обратились сразу 5 местных жителей. На поимку вора-домушника была организована оперативная группа, опрошены свидетели, соседи, просмотрены все записи с ближайших камер видеонаблюдения.

В результате полицейским удалось выйти на след злоумышленника и задержать его. В данное время ведется досудебное расследование, возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.