На 6 млн тенге обокрали недостроенные дома воры-гастролеры в Шымкенте

Как минимум 10 человек стали жертвами воров-домушников в южном мегаполисе, сообщает OTYRAR.

В Управление полиции Абайского района с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из его недостроенного дома неизвестные похитили два отопительных газовых котла. Свою новостройку владелец решил проверить после недельного отсутствия в городе, и по приезду обнаружил разбитое окно.

С аналогичными заявлениями к полицейским обратились еще 9 жителей мегаполиса. Согласно показаниям потерпевших, воры проникали в недостроенные домовладения в ночное время, перелезая через ворота, далее разбив стекла на окнах, похищали газовые котлы, металлические предметы и строительные инструменты. Общая сумма нанесенного домовладельцам ущерба составила почти 6 млн тенге.

К поискам подозреваемых задействовали весь личный состав Абайского РУП. Оперативники опросили всевозможных свидетелей – жителей соседних домов и улиц. Проверили записи с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ДП Шымкента, с помощью которых вышли на след подозреваемых.

Во всех десяти случаях на близрасположенные к адресам камеры попал один и тот же автомобиль. Проследив авто, стражи порядка задержали двоих подозреваемых на территории города. Ими оказались житель столицы и гражданин Узбекистана.

Установлено, что мужчины ранее работали по частному найму в Шымкенте, а на этот раз приехали специально с целью наживиться на краже чужого имущества. В настоящее время они находятся под стражей.