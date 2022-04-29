В Тюлькубасе задержали домушника, еще двоих объявили в розыск

Группа воров-домушников в Тюлькубасском районе «обчистили» жилой дом, передает OTYRAR.

Трое подозреваемых поздней ночью разбили окно и проникли в чужой дом. Оттуда организованная группа вытащила все что попало под руку. В ход пошли строительные материалы, бытовая техника — телевизор, микроволновая печь. Денег по всей видимости домушникам найти не удалось.

Сразу после кражи хозяин дома обратился в полицию с заявлением. Сумма причиненного ущерба составила 850 тысяч тенге.

Полицейские Тулькубасского района задержали подозреваемого в краже. Проводится досудебное расследование. Двое соучастников находятся в розыске.

Стражи порядка призывают горожан к бдительности и рекомендуют установить в домах и иных помещениях камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию.