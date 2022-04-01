Житель Шымкента вскрывал окна и обокрал 50 квартир

Свои преступления серийный домушник совершал преимущественно в Туркестанской области.

Полицейские Туркестанской области задержали домушника, причастного к более 50 квартирным кражам.

«Установлено, что домушник с помощью подручных средств вскрывал пластиковые окна и похищал из домов деньги и золотые изделия. Краденное имущество он затем сдавал в ломбарды города Шымкент, а деньги тратил на свои нужды» — рассказал Курманбек Сахов, заместитель начальника ДП Туркестанской области, подполковник полиции.

Выйти на след серийного домушника удалось после заявления женщины в Казыгуртский РОП. Она рассказала, что ночью к ней в дом проникли воры и похитили 1 млн тенге и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов тенге.

«В ходе оперативно-розыскных работ полицейскими Туркестанской области был задержан подозреваемый. Им оказался житель Шымкента, уже ранее судимый за кражи. На сегодня установлена причастность домушника к более 50 кражам чужого имущества на территории Казыгуртского, Келесского, Сарыагашского и Ордабасинского районов, в период с 2020 по 2022 годы», — сообщили в ДП Туркестанской области.

Установлено, что с целью «лёгкой наживы» домушник приезжал в указанные районы в ночное время. Путём вскрытия пластиковых окон проникал в жилища, похищал деньги и золотые изделия.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Часть похищенного золота в качестве вещественного доказательства изъята и возвращена законным владельцам.