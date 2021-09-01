Казахстанские спортсмены в общекомнадном зачете на Чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров, прошедшем в Дубае заняли первое место.

Наши боксеры завоевали 19 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей. Среди призеров шымкентцы- два золота и одно серебро. Сегодня шымкентцы чествовали чемпиона Азии Абзала Серика.

18-летний Абзал стал Чемпионом Азии в весовой категории 67 кг. Добиться такого успеха помогли усиленные тренировки и наставники. Боксом перспективный спортсмен занимается семь лет.

Абзал Серик, чемпион Азии по боксу:»Лучше Казахстана нет страны, я это понял на чемпионате Азии, который проходил в Дубае. Спасибо всем, кто меня поддерживал и сегодня встречает. Огромное спасибо моему тренеру Курбану ага. Я благодарен моим родителям и родным. Каждый спортсмен мечтает покорить Чемпионаты и Олимпиады. Впереди чемпионат по боксу среди взрослых. Будем готовиться».

Казахстанские боксеры с 19 золотыми, 15 серебряными и 15 бронзовыми медалями в общекомандном зачете заняли первое место. 8 боксёров мужской команды завовевали золото. 3 из 12, завоеванных девушками медалей, также высшей пробы. Наши землячки — Диана Магауияева и Дана Дидай заняли первую и вторую ступень пьедестала почёта.

Хамидулла Султанов, заместитель директора ГКП «Клуб по профессиональным видам бокса»:»Наши три воспитанника — призеры чемпионата Азии по боксу! Абзал Серик и Диана Магауияева выиграли золото, а Дана Дидай в весовой категории 75 кг — серебро. Это хороший результат!»

Эти спортсмены – подрастающий резерв национальной сборной. И кто знает, может, в скором времени мы их увидим на олимпийских подмостках!