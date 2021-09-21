В Туркестанской области по факту ДТП проводится досудебное расследование.

19 сентября примерно в 05:50 часов утра в Сауранский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовых автомашин. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.

Полицейские прибыли на место ДТП и провели комплекс необходимых мероприятий. Установлено, что на 135 км трассы Шымкент-Самара водитель грузовой автомашины DAF 460, направляясь из Шымкента в сторону Туркестана, допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной DAF 105.

В результате ДТП трое человек, находившихся возле грузовика, от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Водитель автомашины DAF 460 взят под стражу. Назначены соответствующие экспертизы. Стражами порядка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.