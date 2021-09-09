На новых платных участках первой категории планируется оставить ставки платы за проезд на уровне 2013 года.

Об этом заявил представители МИИР в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

«Тарифы за проезд по платной дороге остались на уровне 2013 года, когда был введен первый платный участок: для легкового автотранспорта — 1 тенге за 1 км, для грузовых автомобилей — от 5-ти до 25-ти тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности. Для сравнения в соседней России легковые платят 7 тенге и грузовые от 7 до 55 тенге за 1 км. В странах Европы плата за проезд для грузовых автомобилей в 5 раз выше, а для легковых в 20 раз», — отметил вице-министр Б.Камалиев.

На новых платных участках первой категории планируется оставить ставки платы за проезд на уровне 2013 года.

Так, по словам Камалиева, до конца текущего года планируется поэтапно ввести платность на участках протяженностью 5,8 тыс. км.

Из них:

— на 1 этапе на участках I категории протяженностью 1,8 тыс. км.

— на 2 этапе на оставшийся участках II и III категорий протяженностью 4 тыс. км.

В планах до 2025 года запустить платность на 11 тыс. км автомобильных дорог республиканской сети.