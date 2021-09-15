В Шымкенте открыт уникальный в своем роде магазин по продаже электроники и бытовой техники.

Та самая «Эврика» на Джангелдина, но теперь уже в обновленном формате, распахнула свои двери для посетителей. Из-за карантинных ограничений, при полном отсутствии массового скопления людей. Чем обновленная Эврика отличается от той, что была до трансформации и главное, – какие бонусы для покупателей в честь открытия подготовили в торговом доме, выясняла наша съемочная группа.

Крупнейший в южном регионе магазин электроники сегодня открылся в Шымкенте. Общая площадь обновленного магазина составляет 2 200 квадратных метров. На текущий момент он является самым крупным магазином на юге страны.

Рассказывает Ерлан Есенкулов, региональный директор компании EVRIKA: Сегодня знаменательный день для компании. Открылся самый крупный магазин в южном регионе. Этот магазин электроники не просто самый крупный в южном регионе, а уникальный комплекс. Широкий выбор товаров высокого качества, на площади в 2200 квадратных метров. Теперь для посетителей с детьми у нас открыта детская зона. Есть уютное кафе для еще более приятных покупок и игровая зона для истинных ценителей гейминга.

И действительно – для геймеров EVRIKA выделила целую зону, которая представляет технологии будущего, при этом аналогов ей нет в Казахстане. Любой желающий может прийти и протестировать ту или иную игровую новинку. А если у вас команда, то готовьтесь к турниру, его планируют провести здесь уже через месяц. Если же вы не геймер, а обычный покупатель, то поторопитесь – в честь открытия в торговом доме проводится сразу несколько акций.

Наталья Кудрявцева, директор по маркетингу компании EVRIKA: В честь грандиозного открытия, компания EVRIKA подготовила щедрые подарки для своих клиентов. В период с 15 сентября по 19 сентября каждый сотый покупатель получает шанс стать владельцем нового смартфона iPhone 12.

Для удобства посетителей, продукция известных брендов представлена в специально выделенных зонах.

Планируете приобрести бытовую технику, а может, современный гаджет, тогда вам достаточно отправиться в EVRIKA.

Магазин расположен по адресу: Шымкент, ул. Джангельдина, 15