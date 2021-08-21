В компании Evrika определили победителей акции «Летний Драйв», в рамках которой разыграли 600 единиц бытовой техники и суперприз — новые автомобили Hyundai Accent.

Для того, чтобы принять участие в акции нужно было сделать покупку на сумму свыше 50 тысяч тенге, в акции приняли участие больше 50 тысяч покупателей компании Evrika по всему Казахстану.

В компании Evrika в Шымкенте объявили имена счастливчиков, которые стали победителями акции «Летний Драйв»! Она проводилась по всему Казахстану с 15 мая по 31 июля. Розыгрыш ценных призов провели онлайн с помощью метода генерации случайных чисел.

Геннадий Гуденко, операционный директор розничной сети Evrika: Условия акции были максимально просты и сегодня мы подводим итоги.

Победители акции получили 600 ценных подарков — это бытовая техника и электроника от компании Evrika. И конечно же супер призы — новенькие автомобили Hyundai Accent. О том, что они стали победителями, счастливчикам объявляли по телефону. Некоторые с первых минут даже не могли поверить в то, что им улыбнулась удача.

Имена счастливчиков опубликованы на официальном сайте компании evrika.com. Всем им уже через несколько дней вручат ключи от Hyundai Accent. Компания EVRIKA дарит участникам акции «Летний драйв» еще один шанс стать обладателем нового автомобиля. 27 августа в прямом эфире на официальной странице Instagram и YouTube канале компании состоится повторный розыгрыш одного автомобиля Hyundai Accent.

Геннадий Гуденко, операционный директор розничной сети Evrika: Наша компания постоянно проводит акции такого формата.

Компания Evrika является лидером на рынке потребительской техники и электроники на юге страны. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 28 магазинов Evrika.

В каждом из них представлен большой ассортимент, насчитывающий более 7 000 наименований товаров известных мировых брендов — это бытовая техника, электроника, товары для дома, кондиционеры и газовые колонки.