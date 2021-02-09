В компании Evrika определили победителей акции «11 Новогодних чудес».

Победителей акции «11 Новогодних чудес» определили в Шымкенте. В условиях карантина, представители компании Evrika провели розыгрыш онлайн, с помощью метода генерации случайных чисел. Счастливчики получили бытовую технику, электронику, а также десять новеньких автомобилей Hyundai Accent и суперприз — двухкомнатную квартиру в столице.

«Акция «11 новогодних чудес» проводилась с 10 ноября 2020 года по 15 января этого года. Для участия в акции нужно было купить технику, электронику на сумму от 50 тысяч тенге. В акции приняло участие около 70 тысяч наших покупателей, спасибо им за это. Мы планируем проводить в дальнейшем много акций. Мы стремимся обеспечивать лучшие условия для наших клиентов», — говорит Наталья КУДРЯВЦЕВА, директор по маркетингу розничной сети Evrika.

Десять автомобилей выиграли жители самых разных регионов и городов со всех уголков республики. О том, что они стали победителями, счастливчикам объявляли по телефону. Некоторые с первых минут даже не могли поверить в то, что им улыбнулась такая удача.

Розыгрыш призов прошёл в городе Шымкент и транслировался в прямом эфире на Youtube-канале и Инстаграм-странице компании. За тем, как генератор случайных чисел определяет обладателя суперприза — квартиры к столице на левом берегу Ишима, следил, кажется, каждый покупатель магазина EVRIKA. Ключи от квартиры в городе Нур-Султан получил житель Шымкента Намазбай Кажымухан. Несколько месяцев назад мужчина приобрел в магазине EVRIKA телевизор.

«Прошел очередной розыгрыш «11 новогодних чудес», это наше промо, каждый год проводим для наших покупателей. И в этом году мы решили разыграть помимо бытовой техники еще 10 автомобилей Hyundai Accent и двухкомнатную квартиру в Нур-Султане. И вот на ваших глазах мы выявили наших победителей. Таким образом мы хотим отблагодарить наших покупателей, которые поддерживают нас на протяжении всего времени, приходят к нам совершают у нас покупки и мы благодарны им за это», — говорит Геннадий ГУДЕНКО, операционный директор розничной сети Evrika

Компания Evrika является ведущей сетью на рынке потребительской электроники южного региона. В магазинах компании представлен большой ассортимент, насчитывающий более 7 000 наименований товаров известных мировых брендов — это бытовая техника, электроника, товары для дома, кондиционеры и газовые колонки.

«Я постоянно приобретаю технику в EVRIKA, в магазине я постоянный клиент, последний раз мы в семьей брали телевизор и пылесос. Техника всегда качественная, кроме того мы участвуем в конкурсах. Очень хороший магазин, приветливые продавцы, всегда помогут и подскажут. Желаю компании EVRIKA процветания», — говорит покупательница

В компании EVRIKA в ближайшее время планируют расширить сеть своих магазинов в Казахстане. Сейчас филиалы торговой сети EVRIKA представлены в 19 городах и населенных пунктах страны.