Единственный спортивный старт уходящего года прошел в Шымкенте.

Сотни шымкентцев приняли участие в «Shymkent Marathon» — соревнованиях по шоссейному бегу с раздельным стартом.

На старт, внимание, побежали! Единственный в этом году забег «Shymkent Marathon» прошел в третьем городе-мегаполисе страны. Спортивный старт по шоссейному бегу собрал сотни спортсменов и любителей со всех уголков страны. Амегульсин Мусульманова приехала на марафон из столицы. В свои 74, жительница Нур-Султана преодолела самую длинную дистанцию — она бежала полумарафон — 21 километр.

«Мне нынче 73, 74-ый пошел, но чувствую я себя как 17-летняя, среди таких молодых ребят, у меня команда целая таких молодых красивых. Мы приехали в Шымкенте принять участие и выступить в этом полумарафоне. И мы все бежали полумарафон», — говорит Амегульсин Мусульманова участница «Shymkent Marathon».

Участникам было представлено на выбор 3 дистанции — 5, 10 и 21 км. Стартовали марафонцы раздельно — группами — чтобы не собирать большое количество людей. Главными спонсорами «Shymkent Marathon» выступила компания «Evrika». Руководство крупнейшей сети по продаже бытовой техники и электроники из года в год поддерживает эту спортивную инициативу и дарит победителям подарки.

«Компания Evrika традиционно вот уже на протяжении 3 лет поддерживает инициативу проведения Shymkent Marathon, целью которого является привлечение населения нашего города к здоровому и активному образу жизни! Мы горды тем, что наша компания смогла стать частью единственного в Казахстане спортивного старта в этом году и поддержать в качестве генерального спонсора всех участников этих соревнований», — говорит Дмитрий Слепцов, директор гипермаркета электроники «Evrika».

В масштабном забеге приняли участие почти 700 человек. Компания «Evrika» – лидер южного региона по продажам техники и электроники, в этом году, не только выступила в качестве генерального спонсора, но и выдвинула свою команду на старт. Спортивные привычки руководители и рядовые сотрудники компании передают и подрастающему поколению, многие бегут марафон целыми семьями.

«Нам нравится спорт, мы привлекаем молодежь потихонечку. Всем советую присоединяться к нам, к здоровому образу жизни, всем добра здоровья, света, «Эврика» — выбирай лучшее», — говорит Геннадий Гуденко, директор по рознице компании «Evrika».

«Я участвую уже третий или четвертый раз, это очень классно, я участвую с папой вместе, потому что нам очень классно бегать», — продолжает слова отца сын.

Победителей марафона определили в онлайн формате, а медали и подарочные сертификаты на бытовую технику от компании Evrika вручили отдельно каждому участнику в течение трех дней после проведения старта.