Компания «EVRIKA» подарила семь новых автомобилей своим покупателям, в рамках акции «7 Новогодних чудес» от компании EVRIKA.

Для участия в акции «7 Новогодних чудес» клиентам нужно было приобрести товар в магазинах EVRIKA на сумму свыше 50 000 тенге. По итогам акции, организовали розыгрыш, где в режиме онлайн разыграли подарки и ценные призы.

Выбирали победителей посредством случайного выбора. Имена счастливых обладателей призов опубликованы на официальном сайте компании – www.evrika.com. В акции приняли участие более 44 000 человек с разных городов страны.

«Наша цель — приносить радость людям, делая технологии доступными каждому. Именно поэтому в преддверии нового года была организована данная акция. Надеюсь, что мы смогли порадовать наших покупателей. Мы очень ценим поддержку и благодарим за активное участие! Год только начался, а значит впереди нас ждут новые акции и новые возможности!» — сказал Алипаша Хинизов, директор магазина EVRIKA г. Шымкента.

По итогам розыгрыша авто достались жителям из разных регионов страны, которые совершили покупки в EVRIKA. Помимо основных призов, разыграли еще 342 подарка бытовой техники.

И это еще не все, такие розыгрыши будут проводить регулярно, главное условие — следить за новостями и совершать покупки в магазинах EVRIKA.